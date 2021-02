Reštart Ameriky

Úspech USA bude postavený aj na dlhodobej otvorenosti voči iným kultúram, z ktorej ťaží aj Slovensko napríklad prostredníctvom významného Fulbrightovho programu podporujúceho vzdelávacie, výskumné a kultúrne výmeny.

Novému americkému prezidentovi Bidenovi treba zapriať veľa úspechov a držať palce vo funkcii. Jeho činy sa budú priamo, alebo nepriamo dotýkať aj nás. Prezidentom USA sa stal v neľahkom období.Prezident Trump síce neriešil medzinárodné hrozby silou, ale silne polarizoval domácu spoločnosť. Útok na Kapitol bol len vyústením jeho prekvapivo poňatého mandátu. Proti jeho rozvášneným podporovateľom musela zasiahnuť aj polícia. Vzhľadom na závažnosť útoku na Kapitol však bola reakcia bezpečnostných zložiek priateľská. To je typické pre demokratické krajiny, že sú schopné akceptovať rôznu mieru politickej nespokojnosti aj keď sa to môže, externému pozorovateľovi z iného kultúrneho prostredia, zdať nepochopiteľné. Demokracia v USA zvládla aj v minulosti množstvo protestov, ktoré ju tvarovali. Tak to bude aj v súčasnosti.



Vieme si ale predstaviť, že by pouliční chuligáni obsadili a demolovali slovenský parlament? Asi nie. A čo ruský, alebo čínsky? V Rusku a Číne nie je niečo také vôbec predstaviteľné. Protesty (len) na námestí Tchien-an-men v Pekingu v roku 1989 boli omnoho jemnejším odvarom, ako útok na Kapitol. Rusko žiaľ práve absolvuje Navaľného test, ktorého výsledok dal správu o krajine. Obdiv k diktatúram a autoritatívnym režimom je preto v našich zemepisných šírkach nepochopiteľný aj kvôli našim historickým skúsenostiam. Spomeňme si napr. na to, ako bolo u nás v ére budovania krajších socialistických zajtrajškov. Vtipy o súdruhovi Gustávovi Husákovi a iných papalášoch sa len šepkali. Politická satira neexistovala. Dokonca figliarom hrozili perzekúcie. Pre objektívnosť treba povedať, že režim pred kolapsom nebol taký „zásadový“, ako na začiatku 50. rokov 20. storočia.



Našťastie dnes je možné aj u nás podľa princípov dlhodobo uplatňovaných v demokratických

krajinách kritizovať aj politických lídrov. Akýchkoľvek. Domácich, ale aj zahraničných. Je možné beztrestne vtipkovať hoc aj na účet prezidenta USA. Je možné ho parodovať, nesúhlasiť, robiť si vtipy. Dobrý líder musí mať osobnostnú výbavu zvládnuť kritiku, iný názor alebo satiru. Joe Biden bude svoju krajinu rozvíjať na silných demokratických základoch. Dal si za cieľ krajinu zjednotiť, znížiť polarizáciu spoločnosti a opätovne ju otvoriť svetu. V dobe koronakrízy sú to dobré ciele, ktoré sú viac ako aktuálne aj pre Slovensko.



Zdá sa, že prezident Biden má ambíciu vrátiť USA na medzinárodnú scénu a vo väčšej miere

spolupracovať s inými krajinami aj na riešení závažných problémov, ako je napr. silnejúca klimatická zmena. Úspech Spojených štátov bude postavený jednak na osobnosti nového prezidenta, ale aj na dlhodobej otvorenosti voči iným kultúram, z ktorej ťaží aj Slovensko prostredníctvom významného Fulbrightovho programu podporujúceho vzdelávacie, výskumné a kultúrne výmeny.

Autor: Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.

Pôsobí v Prognostickom ústave Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, ako samostatný vedecký pracovník. Zameriava na strategické plánovanie a evaluáciu verejných politík.

Disclaimer: Text predstavuje súkromný názor autora